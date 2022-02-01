Tokenomika Seba (SEBA)

Odkryj kluczowe informacje o Seba (SEBA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.


Informacje o Seba (SEBA)

SEBA token is one of the leading tokens currently in the Crypto market that is directly connected to animations and video marketing. SEBA token platforms offer a plethora of unique features and opportunities to its investor;purchasing animations is amongst them. Investors looking for animated videos or animations, in general, can purchase animations for their business. SEBA token also makes it easier for animators to purchase or sell animations on the market through SEBA NFT.

Oficjalna strona internetowa:
https://sebatoken.com/
Biała księga:
https://sebatoken.com/wp-content/uploads/2022/02/Sebatoken.pdf-3.pdf

Tokenomika i analiza cenowa Seba (SEBA)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Seba (SEBA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 178.62K
Całkowita podaż:
$ 250.00M
Podaż w obiegu:
$ 195.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 229.00K
Historyczne maksimum:
$ 0.00902776
Historyczne minimum:
$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00091601
Tokenomika Seba (SEBA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Seba (SEBA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SEBA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SEBA.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSEBA tokenomikę, poznaj cenę tokena SEBAna żywo!

Prognoza ceny SEBA

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SEBA? Nasza strona z prognozami cen SEBA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.