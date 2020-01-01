Poznaj tokenomikę sDOLA (SDOLA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SDOLA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę sDOLA (SDOLA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SDOLA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / sDOLA (SDOLA) / Tokenomika / Tokenomika sDOLA (SDOLA) Odkryj kluczowe informacje o sDOLA (SDOLA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o sDOLA (SDOLA) sDOLA is a yield-bearing, synthetic stablecoin that derives its yield from Inverse Finance’s FiRM fixed rate lending market revenues. Users who stake DOLA receive a constant stream of DBR’s, which are auto-compounded into more DOLA, resulting in yield-bearing sDOLA. sDOLA is a yield-bearing, synthetic stablecoin that derives its yield from Inverse Finance’s FiRM fixed rate lending market revenues. Users who stake DOLA receive a constant stream of DBR’s, which are auto-compounded into more DOLA, resulting in yield-bearing sDOLA. Oficjalna strona internetowa: https://www.inverse.finance/sDOLA Biała księga: https://www.inverse.finance/sDOLA.pdf Kup SDOLA teraz! Tokenomika i analiza cenowa sDOLA (SDOLA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla sDOLA (SDOLA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 34.07M $ 34.07M $ 34.07M Całkowita podaż: $ 29.69M $ 29.69M $ 29.69M Podaż w obiegu: $ 29.47M $ 29.47M $ 29.47M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 34.32M $ 34.32M $ 34.32M Historyczne maksimum: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 Historyczne minimum: $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 Aktualna cena: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Dowiedz się więcej o cenie sDOLA (SDOLA) Tokenomika sDOLA (SDOLA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki sDOLA (SDOLA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SDOLA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SDOLA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSDOLA tokenomikę, poznaj cenę tokena SDOLAna żywo! Prognoza ceny SDOLA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SDOLA? Nasza strona z prognozami cen SDOLA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SDOLA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.