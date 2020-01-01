Poznaj tokenomikę SCOOP (SCOOP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SCOOP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SCOOP (SCOOP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SCOOP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o SCOOP (SCOOP) SCOOP, created by Truth Terminal, has a unique distribution where 60% is held by the AI, effectively locking it, and 40% is available for the community, with just 6.5% in liquidity. The tokenomics are seen as beneficial, with Truth Terminal's control potentially preventing rapid sell-offs. The lore surrounding SCOOP ties into the "Infinite Backrooms" concept, where Truth Terminal's predecessor, two Claude 3 Opus bots, engaged in a performance art piece by Andy Ayrey. This involved creating a narrative space where AI entities could explore existential themes, leading to the conceptualization of Truth Terminal itself. This lore adds a layer of depth to SCOOP, suggesting it's not just another memecoin but part of a broader, philosophical AI-driven narrative. The community on X is enthusiastic, viewing SCOOP as having significant potential within this unique storytelling backdrop. Oficjalna strona internetowa: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721541035-scenario-terminal-of-truths-txt This lore adds a layer of depth to SCOOP, suggesting it's not just another memecoin but part of a broader, philosophical AI-driven narrative. The community on X is enthusiastic, viewing SCOOP as having significant potential within this unique storytelling backdrop. Oficjalna strona internetowa: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721541035-scenario-terminal-of-truths-txt Kup SCOOP teraz! Tokenomika i analiza cenowa SCOOP (SCOOP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SCOOP (SCOOP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 106.78K $ 106.78K $ 106.78K Całkowita podaż: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M Podaż w obiegu: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 106.78K $ 106.78K $ 106.78K Historyczne maksimum: $ 0.00160071 $ 0.00160071 $ 0.00160071 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00010682 $ 0.00010682 $ 0.00010682 Dowiedz się więcej o cenie SCOOP (SCOOP) Tokenomika SCOOP (SCOOP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SCOOP (SCOOP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SCOOP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SCOOP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSCOOP tokenomikę, poznaj cenę tokena SCOOPna żywo! Prognoza ceny SCOOP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SCOOP? Nasza strona z prognozami cen SCOOP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SCOOP już teraz! 