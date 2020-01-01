Poznaj tokenomikę SCOIN (SCOIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SCOIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SCOIN (SCOIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SCOIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / SCOIN (SCOIN) / Tokenomika / Tokenomika SCOIN (SCOIN) Odkryj kluczowe informacje o SCOIN (SCOIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SCOIN (SCOIN) Native utility token for SDrive.app. Used for paying for uploads and other services at SDrive. Native utility token for SDrive.app. Used for paying for uploads and other services at SDrive. Oficjalna strona internetowa: https://sdrive.app Biała księga: https://sdrive.app/litepaper Kup SCOIN teraz! Tokenomika i analiza cenowa SCOIN (SCOIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SCOIN (SCOIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.86K $ 13.86K $ 13.86K Całkowita podaż: $ 214.98M $ 214.98M $ 214.98M Podaż w obiegu: $ 214.98M $ 214.98M $ 214.98M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.86K $ 13.86K $ 13.86K Historyczne maksimum: $ 0.03155198 $ 0.03155198 $ 0.03155198 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie SCOIN (SCOIN) Tokenomika SCOIN (SCOIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SCOIN (SCOIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SCOIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SCOIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSCOIN tokenomikę, poznaj cenę tokena SCOINna żywo! Prognoza ceny SCOIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SCOIN? Nasza strona z prognozami cen SCOIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SCOIN już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.