Informacje o ScarQuest (SCAR) Velhalla is a crypto metaverse planetary experience, an NFT world you can control, influence, earn, and more. No barrier to entry free-to-play, play to earn module that is easy to understand, so join us in Velhalla so that we may all enjoy the spoils. Velhalla is a crypto metaverse planetary experience, an NFT world you can control, influence, earn, and more. No barrier to entry free-to-play, play to earn module that is easy to understand, so join us in Velhalla so that we may all enjoy the spoils. Oficjalna strona internetowa: https://scarquest.com/ Biała księga: https://scarquest.com/wp-content/uploads/2023/03/Scar-Quest-Pitch-Deck.pdf Tokenomika i analiza cenowa ScarQuest (SCAR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ScarQuest (SCAR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 371.40K $ 371.40K $ 371.40K Całkowita podaż: $ 9.95B $ 9.95B $ 9.95B Podaż w obiegu: $ 2.85B $ 2.85B $ 2.85B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Historyczne maksimum: $ 0.475949 $ 0.475949 $ 0.475949 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00013038 $ 0.00013038 $ 0.00013038 Tokenomika ScarQuest (SCAR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ScarQuest (SCAR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SCAR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SCAR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSCAR tokenomikę, poznaj cenę tokena SCARna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.