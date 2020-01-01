Poznaj tokenomikę scan meme (SCAN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SCAN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę scan meme (SCAN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SCAN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o scan meme (SCAN) Scan is a new meme token that brings together individuals who strive to use their time wisely for personal development. It encourages participants to focus on self-improvement, prioritizing both health and wealth. The project promotes a mindful approach to life, offering everyone the freedom to choose how to make their time more valuable and productive. With an innovative, community-driven vision, Scan empowers users to invest in themselves while actively contributing to a dynamic movement that fosters personal growth, financial success, and a balanced lifestyle. Oficjalna strona internetowa: https://scanmemes.net/ Tokenomika i analiza cenowa scan meme (SCAN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla scan meme (SCAN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.30K Całkowita podaż: $ 999.93M Podaż w obiegu: $ 972.10M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.56K Historyczne maksimum: $ 0.00122353 Historyczne minimum: $ 0.0000072 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika scan meme (SCAN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki scan meme (SCAN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SCAN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SCAN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSCAN tokenomikę, poznaj cenę tokena SCANna żywo! Prognoza ceny SCAN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SCAN? Nasza strona z prognozami cen SCAN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SCAN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.