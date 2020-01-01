Tokenomika sBTC (SBTC)
Informacje o sBTC (SBTC)
sBTC allows users to peg-in BTC from Bitcoin L1 to Stacks L2, where it can be used in DeFi protocols, lending platforms, or AMMs (Automated Market Makers).
Stacks is a Bitcoin Layer 2 (L2) that brings smart contracts, DeFi, and scalable applications to Bitcoin while inheriting its security. It uses Proof of Transfer (PoX) to settle transactions on Bitcoin without modifying its base layer. Stacks enables Clarity smart contracts, allowing decentralized applications (dApps) to interact with Bitcoin natively. With sBTC, a decentralized, 1:1 Bitcoin-backed asset, users can move BTC into Stacks to access DeFi and smart contracts while maintaining Bitcoin’s security. Stacks expands Bitcoin’s utility beyond a store of value, enabling it to be used for lending, yield generation, and trading in a trust-minimized way.
Tokenomika i analiza cenowa sBTC (SBTC)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla sBTC (SBTC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika sBTC (SBTC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki sBTC (SBTC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów SBTC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów SBTC.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszSBTC tokenomikę, poznaj cenę tokena SBTCna żywo!
