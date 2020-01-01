Poznaj tokenomikę sBTC (SBTC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SBTC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę sBTC (SBTC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SBTC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / sBTC (SBTC) / Tokenomika / Tokenomika sBTC (SBTC) Odkryj kluczowe informacje o sBTC (SBTC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o sBTC (SBTC) sBTC allows users to peg-in BTC from Bitcoin L1 to Stacks L2, where it can be used in DeFi protocols, lending platforms, or AMMs (Automated Market Makers). Stacks is a Bitcoin Layer 2 (L2) that brings smart contracts, DeFi, and scalable applications to Bitcoin while inheriting its security. It uses Proof of Transfer (PoX) to settle transactions on Bitcoin without modifying its base layer. Stacks enables Clarity smart contracts, allowing decentralized applications (dApps) to interact with Bitcoin natively. With sBTC, a decentralized, 1:1 Bitcoin-backed asset, users can move BTC into Stacks to access DeFi and smart contracts while maintaining Bitcoin’s security. Stacks expands Bitcoin’s utility beyond a store of value, enabling it to be used for lending, yield generation, and trading in a trust-minimized way. sBTC allows users to peg-in BTC from Bitcoin L1 to Stacks L2, where it can be used in DeFi protocols, lending platforms, or AMMs (Automated Market Makers). Stacks is a Bitcoin Layer 2 (L2) that brings smart contracts, DeFi, and scalable applications to Bitcoin while inheriting its security. It uses Proof of Transfer (PoX) to settle transactions on Bitcoin without modifying its base layer. Stacks enables Clarity smart contracts, allowing decentralized applications (dApps) to interact with Bitcoin natively. With sBTC, a decentralized, 1:1 Bitcoin-backed asset, users can move BTC into Stacks to access DeFi and smart contracts while maintaining Bitcoin’s security. Stacks expands Bitcoin’s utility beyond a store of value, enabling it to be used for lending, yield generation, and trading in a trust-minimized way. Oficjalna strona internetowa: https://www.stacks.co/sbtc Biała księga: https://stacks-network.github.io/stacks/sbtc.pdf Kup SBTC teraz! Tokenomika i analiza cenowa sBTC (SBTC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla sBTC (SBTC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 113.94M $ 113.94M $ 113.94M Całkowita podaż: $ 1.00K $ 1.00K $ 1.00K Podaż w obiegu: $ 1.00K $ 1.00K $ 1.00K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 113.94M $ 113.94M $ 113.94M Historyczne maksimum: $ 145,060 $ 145,060 $ 145,060 Historyczne minimum: $ 50,597 $ 50,597 $ 50,597 Aktualna cena: $ 113,945 $ 113,945 $ 113,945 Dowiedz się więcej o cenie sBTC (SBTC) Tokenomika sBTC (SBTC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki sBTC (SBTC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SBTC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SBTC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSBTC tokenomikę, poznaj cenę tokena SBTCna żywo! Prognoza ceny SBTC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SBTC? Nasza strona z prognozami cen SBTC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SBTC już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.