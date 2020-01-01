Tokenomika SavePlanetEarth (SPE)
Informacje o SavePlanetEarth (SPE)
Our vision is to combat climate change by means of planting trees as a means for carbon sequestration.
Direct from our whitepaper: SAVEPLANETEARTH is a Global Initiative dedicated to developing programs
aiming to combat Global Warming and Climate Change and is involved to develop
realistic Carbon Sequestration Harvests to achieve reduced levels of Global
Warming, employing a myriad of activities including Afforestation, Reforestation,
and Enhanced Marine Climate Management, and utilizing enhanced public
interest and innovative financing mechanisms.
The Vision of SAVEPLANETEARTH is to inculcate simple, affordable, and effective mechanisms to reduce Carbon Sequestration and institute effective Emissions Control Systems so that Global Warming and Climate Change can be kept at manageable levels, to be enabled by empowered climate conservation processes. Long term vision: Supporting activities to avert Global Warming and Expand Efforts in Carbon Sequestration.
We are in the midst of establishing meaningful partnerships with both the UN/UNDP and UNICEF as well as many other likeminded climate change activist groups.
Tokenomika i analiza cenowa SavePlanetEarth (SPE)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SavePlanetEarth (SPE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika SavePlanetEarth (SPE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki SavePlanetEarth (SPE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów SPE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów SPE.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszSPE tokenomikę, poznaj cenę tokena SPEna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.