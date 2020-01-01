Poznaj tokenomikę Samsunspor Fan Token (SAM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SAM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Samsunspor Fan Token (SAM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SAM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Samsunspor Fan Token (SAM) / Tokenomika / Tokenomika Samsunspor Fan Token (SAM) Odkryj kluczowe informacje o Samsunspor Fan Token (SAM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Samsunspor Fan Token (SAM) Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. Oficjalna strona internetowa: https://www.socios.com/ Kup SAM teraz! Tokenomika i analiza cenowa Samsunspor Fan Token (SAM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Samsunspor Fan Token (SAM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 501.57K $ 501.57K $ 501.57K Całkowita podaż: $ 5.50M $ 5.50M $ 5.50M Podaż w obiegu: $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Historyczne maksimum: $ 19.44 $ 19.44 $ 19.44 Historyczne minimum: $ 0.235702 $ 0.235702 $ 0.235702 Aktualna cena: $ 0.245153 $ 0.245153 $ 0.245153 Dowiedz się więcej o cenie Samsunspor Fan Token (SAM) Tokenomika Samsunspor Fan Token (SAM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Samsunspor Fan Token (SAM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SAM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SAM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSAM tokenomikę, poznaj cenę tokena SAMna żywo! Prognoza ceny SAM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SAM? Nasza strona z prognozami cen SAM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SAM już teraz!