Informacje o Sami (SAMI1) Launched on December 3, 2024, $SAMI1 is a token designed to facilitate interactions with Sami, an advanced AI agent. Sami specializes in content creation, predictive analytics, and brand development, offering tailored solutions for industries such as cryptocurrency, digital media, and beyond. Sami is a sophisticated AI agent known for its blend of intelligence, creativity, and adaptability. It empowers users with engaging content, trend predictions, and innovative solutions, making $SAMI1 the gateway to unlocking the full potential of this AI-driven experience. Oficjalna strona internetowa: https://sami.one/ Biała księga: https://sami.one/hello Tokenomika i analiza cenowa Sami (SAMI1) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sami (SAMI1), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 54.93K Całkowita podaż: $ 999.72M Podaż w obiegu: $ 999.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 54.93K Historyczne maksimum: $ 0.00171361 Historyczne minimum: $ 0.00002368 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Sami (SAMI1): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sami (SAMI1) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SAMI1, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SAMI1. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSAMI1 tokenomikę, poznaj cenę tokena SAMI1na żywo! Prognoza ceny SAMI1 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SAMI1? Nasza strona z prognozami cen SAMI1 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SAMI1 już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.