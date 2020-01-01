Poznaj tokenomikę SALUKI (SALUKI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SALUKI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SALUKI (SALUKI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SALUKI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o SALUKI (SALUKI) The Oldest Dog Breed in the World. Now on the Blockchain Introducing $SALUKI, the token that honors the First Dog — the Saluki, the most ancient and noble dog breed known to humankind. With a documented history stretching back over 7,000 years, the Saluki predates all modern dog breeds and even rivals ancient civilization itself. From the deserts of the Middle East to the tombs of Egyptian pharaohs, Salukis were not just pets — they were royalty, revered for their speed, loyalty, and grace. Now, the legacy of the First Dog is being immortalized on the blockchain. WHY $SALUKI 7,000 Years of History Recognized as the First Dog Breed Ever A symbol of Loyalty, Elegance, and Timelessness Older Than Civilization's Most Iconic Landmarks Saluki is not just a meme — it's history wrapped in code, the first-ever dog now becoming the first meme of its kind. Oficjalna strona internetowa: https://salukionbase.xyz/ Kup SALUKI teraz! Tokenomika i analiza cenowa SALUKI (SALUKI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SALUKI (SALUKI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 302.54K $ 302.54K $ 302.54K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 302.54K $ 302.54K $ 302.54K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00030254 $ 0.00030254 $ 0.00030254 Dowiedz się więcej o cenie SALUKI (SALUKI) Tokenomika SALUKI (SALUKI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SALUKI (SALUKI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SALUKI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SALUKI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSALUKI tokenomikę, poznaj cenę tokena SALUKIna żywo! Prognoza ceny SALUKI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SALUKI? Nasza strona z prognozami cen SALUKI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SALUKI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.