Poznaj tokenomikę Saito (SAITO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SAITO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Saito (SAITO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SAITO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Saito (SAITO) / Tokenomika / Tokenomika Saito (SAITO) Odkryj kluczowe informacje o Saito (SAITO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Saito (SAITO) Saito is a Web3 Foundation grant recipient that runs blockchain applications directly in your browser. The network pays ISPs instead of miners or stakers, allowing Web3 projects to self-fund infrastructure instead of passing costs to predatory monopolies like Infura. Saito is a Web3 Foundation grant recipient that runs blockchain applications directly in your browser. The network pays ISPs instead of miners or stakers, allowing Web3 projects to self-fund infrastructure instead of passing costs to predatory monopolies like Infura. Oficjalna strona internetowa: https://saito.tech Biała księga: https://saito.io/saito-whitepaper.pdf Kup SAITO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Saito (SAITO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Saito (SAITO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.12M $ 11.12M $ 11.12M Całkowita podaż: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Podaż w obiegu: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.12M $ 11.12M $ 11.12M Historyczne maksimum: $ 0.110352 $ 0.110352 $ 0.110352 Historyczne minimum: $ 0.00147497 $ 0.00147497 $ 0.00147497 Aktualna cena: $ 0.00370532 $ 0.00370532 $ 0.00370532 Dowiedz się więcej o cenie Saito (SAITO) Tokenomika Saito (SAITO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Saito (SAITO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SAITO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SAITO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSAITO tokenomikę, poznaj cenę tokena SAITOna żywo! Prognoza ceny SAITO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SAITO? Nasza strona z prognozami cen SAITO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SAITO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.