Odkryj kluczowe informacje o SAD HAMSTER (HAMMY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o SAD HAMSTER (HAMMY)

The sad hamster has taken tiktok by storm. This is a meme coin project about it. The devs have sold their tokens and exited. Now the community is managing the token and it's bringing a lot of fun and creativity to them.

Oficjalna strona internetowa:
https://sadhamster.io/

Tokenomika i analiza cenowa SAD HAMSTER (HAMMY)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SAD HAMSTER (HAMMY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 835.94K
Całkowita podaż:
$ 999.88M
Podaż w obiegu:
$ 999.88M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 835.94K
Historyczne maksimum:
$ 0.077248
Historyczne minimum:
$ 0.00016518
Aktualna cena:
$ 0.00083612
Tokenomika SAD HAMSTER (HAMMY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki SAD HAMSTER (HAMMY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów HAMMY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów HAMMY.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszHAMMY tokenomikę, poznaj cenę tokena HAMMYna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.