Tokenomika ryoshi with knife (RYOSHI) Odkryj kluczowe informacje o ryoshi with knife (RYOSHI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ryoshi with knife (RYOSHI) sharpest meme on cronos sharpest meme on cronos Oficjalna strona internetowa: https://ebisusbay.com Biała księga: https://ebisusbay.notion.site/ryoshi-with-knife-2b4f034697fc445b96f9a9620785a7d4?pvs=4 Kup RYOSHI teraz! Tokenomika i analiza cenowa ryoshi with knife (RYOSHI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ryoshi with knife (RYOSHI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 414.02K $ 414.02K $ 414.02K Całkowita podaż: $ 777.78T $ 777.78T $ 777.78T Podaż w obiegu: $ 777.78T $ 777.78T $ 777.78T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 414.02K $ 414.02K $ 414.02K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie ryoshi with knife (RYOSHI) Tokenomika ryoshi with knife (RYOSHI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ryoshi with knife (RYOSHI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RYOSHI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RYOSHI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRYOSHI tokenomikę, poznaj cenę tokena RYOSHIna żywo! Prognoza ceny RYOSHI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RYOSHI? Nasza strona z prognozami cen RYOSHI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RYOSHI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.