Tokenomika Rubicon (RUBI)

Odkryj kluczowe informacje o Rubicon (RUBI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Rubicon (RUBI)

Rubicon exists to build the World’s Last Financial Exchange — a decentralized, non-custodial trading platform that democratizes access to global markets. Our mission is to accelerate the advent of an open, efficient, and transparent financial system for humanity, governed and operated by its users. Rubicon is a powerful onchain trading platform.

The protocol can be described as a legendary liquidity stack — a multi-layer system that ensures users get the best price possible for their swap or trade, and that LPs and market makers can earn in a variety of ways, provisioning liquidity. Rubicon has onchain aggregation, order books, and AMMs to be a one-stop shop for onchain liquidity.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.rubicon.finance/
Biała księga:
https://www.rubicon.finance/whitepaper

Tokenomika i analiza cenowa Rubicon (RUBI)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rubicon (RUBI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 217.25K
$ 217.25K
Całkowita podaż:
$ 10.00B
$ 10.00B
Podaż w obiegu:
$ 454.68M
$ 454.68M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 4.78M
$ 4.78M
Historyczne maksimum:
$ 0.00153325
$ 0.00153325
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00047784
$ 0.00047784

Tokenomika Rubicon (RUBI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Rubicon (RUBI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów RUBI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów RUBI.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszRUBI tokenomikę, poznaj cenę tokena RUBIna żywo!

Prognoza ceny RUBI

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RUBI? Nasza strona z prognozami cen RUBI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.