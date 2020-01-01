Poznaj tokenomikę Roost (ROOST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ROOST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Roost (ROOST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ROOST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Roost (ROOST) / Tokenomika / Tokenomika Roost (ROOST) Odkryj kluczowe informacje o Roost (ROOST), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Roost (ROOST) ROOST is the champion of the Base ecosystem. Protecting, vibing and growing the $ROOST community. ROOST is the champion of the Base ecosystem. Protecting, vibing and growing the $ROOST community. Oficjalna strona internetowa: https://roostcurrency.com/ Kup ROOST teraz! Tokenomika i analiza cenowa Roost (ROOST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Roost (ROOST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 386.37K $ 386.37K $ 386.37K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 386.37K $ 386.37K $ 386.37K Historyczne maksimum: $ 0.131903 $ 0.131903 $ 0.131903 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00038635 $ 0.00038635 $ 0.00038635 Dowiedz się więcej o cenie Roost (ROOST) Tokenomika Roost (ROOST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Roost (ROOST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ROOST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ROOST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszROOST tokenomikę, poznaj cenę tokena ROOSTna żywo! Prognoza ceny ROOST Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ROOST? Nasza strona z prognozami cen ROOST łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ROOST już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.