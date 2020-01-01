Poznaj tokenomikę Roobee (ROOBEE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ROOBEE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Roobee (ROOBEE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ROOBEE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Roobee (ROOBEE) / Tokenomika / Tokenomika Roobee (ROOBEE) Odkryj kluczowe informacje o Roobee (ROOBEE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Roobee (ROOBEE) Roobee describes itself as a blockchain-based investment platform that allows people to make investments starting from $10. Roobee uses AI and blockchain to provide its users with transparent records and personalized investment product choices. Roobee blockchain infrastructure is powered by Ethereum blockchain and Roobeechain - a permissioned blockchain based on HyperLedger, with the goal of providing users with data privacy without compromising transparency and security. More information can be found at (https://roobee.io) Oficjalna strona internetowa: https://roobee.io/ Kup ROOBEE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Roobee (ROOBEE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Roobee (ROOBEE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 130.74K $ 130.74K $ 130.74K Całkowita podaż: $ 5.40B $ 5.40B $ 5.40B Podaż w obiegu: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 586.12K $ 586.12K $ 586.12K Historyczne maksimum: $ 0.02084178 $ 0.02084178 $ 0.02084178 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00010854 $ 0.00010854 $ 0.00010854 Dowiedz się więcej o cenie Roobee (ROOBEE) Tokenomika Roobee (ROOBEE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Roobee (ROOBEE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ROOBEE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ROOBEE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszROOBEE tokenomikę, poznaj cenę tokena ROOBEEna żywo! Prognoza ceny ROOBEE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ROOBEE? Nasza strona z prognozami cen ROOBEE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ROOBEE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.