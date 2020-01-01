Poznaj tokenomikę Rocket Pool ETH (RETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Rocket Pool ETH (RETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Rocket Pool ETH (RETH) / Tokenomika / Tokenomika Rocket Pool ETH (RETH) Odkryj kluczowe informacje o Rocket Pool ETH (RETH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Rocket Pool ETH (RETH) Rocket Pool is a next generation decentralised staking pool protocol for Ethereum. Rocket Pool ETH (rETH) is the Rocket Pool protocol's liquid staking token. The rETH token represents an amount of ETH that is being staked and earning rewards within Ethereum Proof-of-Stake. As Rocket Pool node operators, stake Ethereum on Proof-of-Stake the resulting rewards increase the value of rETH relative to ETH. Rocket Pool's liquid staking token allows holders to benefit from the returns of the Ethereum Proof-of-Stake. More information on Rocket Pool and rETH can be found at https://rocketpool.net. Oficjalna strona internetowa: https://rocketpool.net/ Tokenomika i analiza cenowa Rocket Pool ETH (RETH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rocket Pool ETH (RETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.80B Całkowita podaż: $ 392.49K Podaż w obiegu: $ 392.49K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.80B Historyczne maksimum: $ 5,618.08 Historyczne minimum: $ 887.26 Aktualna cena: $ 4,576.4 Dowiedz się więcej o cenie Rocket Pool ETH (RETH) Tokenomika Rocket Pool ETH (RETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rocket Pool ETH (RETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RETH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRETH tokenomikę, poznaj cenę tokena RETHna żywo! Prognoza ceny RETH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RETH? Nasza strona z prognozami cen RETH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RETH już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.