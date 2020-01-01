Poznaj tokenomikę Robotaxi (TAXI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TAXI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Robotaxi (TAXI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TAXI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Robotaxi (TAXI) / Tokenomika / Tokenomika Robotaxi (TAXI) Odkryj kluczowe informacje o Robotaxi (TAXI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Robotaxi (TAXI) INTRODUCING ROBOTAXI $TAXI Robotaxi (TAXI) is an Ethereum-based blockchain project created to honor Elon Musk's ambitious vision of a fully autonomous future. Musk's new groundbreaking plan centers around the development of Robotaxis — a fleet of self-driving Tesla vehicles designed to disrupt the traditional taxi industry. The Robotaxi: A Revolution in the Making The Robotaxi could redefine urban transportation as we know it. Without the need for human drivers, the robotaxi will be a more affordable, efficient, and sustainable alternative to modern transportation - the future is upon us! Tesla owners may be able to integrate their cars into the robotaxi fleet, generating a passive income stream while contributing to a smarter, more connected future of transportation. Oficjalna strona internetowa: https://robotaxioneth.com/ Kup TAXI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Robotaxi (TAXI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Robotaxi (TAXI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 913.76K $ 913.76K $ 913.76K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 913.76K $ 913.76K $ 913.76K Historyczne maksimum: $ 0.03189708 $ 0.03189708 $ 0.03189708 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00913757 $ 0.00913757 $ 0.00913757 Dowiedz się więcej o cenie Robotaxi (TAXI) Tokenomika Robotaxi (TAXI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Robotaxi (TAXI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TAXI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TAXI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTAXI tokenomikę, poznaj cenę tokena TAXIna żywo! Prognoza ceny TAXI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TAXI? Nasza strona z prognozami cen TAXI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TAXI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.