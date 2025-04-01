Tokenomika Rob Banks (BANKS)

Odkryj kluczowe informacje o Rob Banks (BANKS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Rob Banks (BANKS)

Rob Banks ($BANKS) is more than a crypto project— it’s a brand that aims to change the financial narrative by combining the power of memes with a real mission: helping ordinary people learn, earn, and build wealth together. Through the Mask, NFTs, blogs, short videos, and interactive experiences, the Banks family co-creates their own financial stories—side by side. Ultimately, Rob Banks proves that when creative storytelling meets innovative technology, anyone can reshape the world of finance for the better.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.banksonbase.com
Biała księga:
https://www.banksonbase.com/wp-content/uploads/2025/04/Rob-Banks-Whitepaper.pdf

Tokenomika i analiza cenowa Rob Banks (BANKS)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rob Banks (BANKS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 486.21K
Całkowita podaż:
$ 21.00B
Podaż w obiegu:
$ 21.00B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 486.21K
Historyczne maksimum:
$ 0
Historyczne minimum:
$ 0
Aktualna cena:
$ 0
Tokenomika Rob Banks (BANKS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Rob Banks (BANKS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów BANKS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów BANKS.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszBANKS tokenomikę, poznaj cenę tokena BANKSna żywo!

Prognoza ceny BANKS

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BANKS? Nasza strona z prognozami cen BANKS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

