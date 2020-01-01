Poznaj tokenomikę Roastmaster9000 (RM9000) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RM9000, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Roastmaster9000 (RM9000) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RM9000, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Roastmaster9000 (RM9000) Odkryj kluczowe informacje o Roastmaster9000 (RM9000), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Roastmaster9000 (RM9000) Unleashing Unfiltered Savage Energy on Solana RoastMaster9000 (RM9000) is the ultimate digital currency of carnage and comedy, powering a community of unapologetic wit and unrelenting humor. Built for those who live to roast and laugh, RM9000 is a token with no mercy and infinite creativity. Whether you're tipping for the most savage burns, joining roast battles, or unlocking exclusive content from the masters of insult comedy, RM9000 lets you revel in the art of verbal obliteration. No filter, no apologies—just pure, hilarious chaos on-chain Oficjalna strona internetowa: https://roastmaster9000.com/ Tokenomika i analiza cenowa Roastmaster9000 (RM9000) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Roastmaster9000 (RM9000), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 50.54K Całkowita podaż: $ 999.98M Podaż w obiegu: $ 999.98M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 50.54K Historyczne maksimum: $ 0.00912136 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Roastmaster9000 (RM9000): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Roastmaster9000 (RM9000) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RM9000, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RM9000. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRM9000 tokenomikę, poznaj cenę tokena RM9000na żywo! Prognoza ceny RM9000 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RM9000? Nasza strona z prognozami cen RM9000 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.