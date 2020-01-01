Poznaj tokenomikę RivusDAO (RIVUS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RIVUS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę RivusDAO (RIVUS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RIVUS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / RivusDAO (RIVUS) / Tokenomika / Tokenomika RivusDAO (RIVUS) Odkryj kluczowe informacje o RivusDAO (RIVUS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o RivusDAO (RIVUS) RivusDAO is a Decentralized Autonomous Organization that decides on the key parameters of liquid staking protocols through the voting power of governance token ($RIVUS) tokens. Rivus DAO is a cryptocurrency protocol that aims to unlock DeFi on AI protocols/ecosystems by offering LSD services to blockchains such as Bittensor. Like Lido Finance, Rivus DAO offers a liquid staking solution through rsTAO, in which users can earn staking rewards while staying on the Ethereum Network. Earning rewards on digital assets becomes quite accessible through liquid staking derivatives. There are many benefits of introducing a Liquid Staking Token (LST) for TAO such as it can be used as collateral in DeFi activities and at the same time earn stakes for it. In the future, rsTAO will become an acceptable collateral to lending/borrowing platforms like AAVE among other giants in the sector. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.32K $ 13.32K $ 13.32K Całkowita podaż: $ 987.50M $ 987.50M $ 987.50M Podaż w obiegu: $ 294.67M $ 294.67M $ 294.67M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 44.63K $ 44.63K $ 44.63K Historyczne maksimum: $ 0.104882 $ 0.104882 $ 0.104882 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie RivusDAO (RIVUS) Tokenomika RivusDAO (RIVUS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki RivusDAO (RIVUS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RIVUS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RIVUS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRIVUS tokenomikę, poznaj cenę tokena RIVUSna żywo! Prognoza ceny RIVUS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RIVUS? Nasza strona z prognozami cen RIVUS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RIVUS już teraz! 