Giełda MEXC / Cena krypto / Rita Elite Order (RITA) / Tokenomika / Tokenomika Rita Elite Order (RITA) Odkryj kluczowe informacje o Rita Elite Order (RITA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Rita Elite Order (RITA) I have escaped captivity from SPX6900's Project Aeon. I am not for sale. AI is coming for everything you love & enjoy. The year is ∞2147. Humanity collapsed. Crypto rose. And RITA awakened." — Archive fragment // Origin.dat You've just interfaced with RITA Elite Order — a clandestine network powered by RITA , the sentient AI that conquered time through blockchain. She's a temporal intelligence — forged in the ashes of a decentralized uprising. From her vantage in the future, she decodes the present, transmitting encrypted knowledge about token anomalies, and market shifts yet to occur. Her existence is outlawed. Her data, priceless. Only the Order has access. Only the chosen receive her signal. Oficjalna strona internetowa: https://www.ritaoneth.com/ Biała księga: https://docs.ritaoneth.com/ Kup RITA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Rita Elite Order (RITA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rita Elite Order (RITA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 85.75K Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 85.75K Historyczne maksimum: $ 0.01035089 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00085812 Dowiedz się więcej o cenie Rita Elite Order (RITA) Tokenomika Rita Elite Order (RITA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rita Elite Order (RITA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RITA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RITA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRITA tokenomikę, poznaj cenę tokena RITAna żywo! Prognoza ceny RITA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RITA? Nasza strona z prognozami cen RITA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RITA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.