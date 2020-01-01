Poznaj tokenomikę RIKO (RIKO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RIKO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę RIKO (RIKO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RIKO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / RIKO (RIKO) / Tokenomika / Tokenomika RIKO (RIKO) Odkryj kluczowe informacje o RIKO (RIKO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o RIKO (RIKO) RIKO is a meme coin symbolized by the fearless honey badger, dedicated to building a strong, engaged community in the cryptocurrency space. Launched on the Gra.fun platform, RIKO emphasizes accessibility and community involvement at its core. Rooted in meme culture, RIKO leverages the power of viral content and community-driven narratives to amplify its appeal and focuses on fostering a loyal user base, with the success of RIKO driven by the contributions and engagement of its vibrant community. Oficjalna strona internetowa: https://rikotoken.io/ Tokenomika i analiza cenowa RIKO (RIKO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla RIKO (RIKO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 26.56K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 574.21M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 46.26K Historyczne maksimum: $ 0.02821103 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika RIKO (RIKO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki RIKO (RIKO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RIKO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RIKO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRIKO tokenomikę, poznaj cenę tokena RIKOna żywo! Prognoza ceny RIKO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RIKO? Nasza strona z prognozami cen RIKO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.