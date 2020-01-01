Poznaj tokenomikę REV3AL (REV3L) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena REV3L, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę REV3AL (REV3L) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena REV3L, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / REV3AL (REV3L) / Tokenomika / Tokenomika REV3AL (REV3L) Odkryj kluczowe informacje o REV3AL (REV3L), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o REV3AL (REV3L) REV3AL is a digital copyright protection and anti-counterfeit solution for artists, creators and Intellectual Property owners in the digital and physical ecosystems. REV3AL allows any user (creator, collector, or marketplace) to verify the authenticity and originality of their collection. REV3AL also preserves the value of original pieces by facilitating verification and flexible digital asset ownership models. REV3AL is a digital copyright protection and anti-counterfeit solution for artists, creators and Intellectual Property owners in the digital and physical ecosystems. REV3AL allows any user (creator, collector, or marketplace) to verify the authenticity and originality of their collection. REV3AL also preserves the value of original pieces by facilitating verification and flexible digital asset ownership models. Oficjalna strona internetowa: https://rev3al.io Kup REV3L teraz! Tokenomika i analiza cenowa REV3AL (REV3L) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla REV3AL (REV3L), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 88.11K $ 88.11K $ 88.11K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 417.49M $ 417.49M $ 417.49M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 211.05K $ 211.05K $ 211.05K Historyczne maksimum: $ 0.139958 $ 0.139958 $ 0.139958 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00021137 $ 0.00021137 $ 0.00021137 Dowiedz się więcej o cenie REV3AL (REV3L) Tokenomika REV3AL (REV3L): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki REV3AL (REV3L) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów REV3L, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów REV3L. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszREV3L tokenomikę, poznaj cenę tokena REV3Lna żywo! Prognoza ceny REV3L Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać REV3L? Nasza strona z prognozami cen REV3L łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena REV3L już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.