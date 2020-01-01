Tokenomika REV3AL (REV3L)
Informacje o REV3AL (REV3L)
REV3AL is a digital copyright protection and anti-counterfeit solution for artists, creators and Intellectual Property owners in the digital and physical ecosystems. REV3AL allows any user (creator, collector, or marketplace) to verify the authenticity and originality of their collection. REV3AL also preserves the value of original pieces by facilitating verification and flexible digital asset ownership models.
Tokenomika i analiza cenowa REV3AL (REV3L)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla REV3AL (REV3L), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika REV3AL (REV3L): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki REV3AL (REV3L) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów REV3L, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów REV3L.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszREV3L tokenomikę, poznaj cenę tokena REV3Lna żywo!
Prognoza ceny REV3L
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać REV3L? Nasza strona z prognozami cen REV3L łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.