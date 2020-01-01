Poznaj tokenomikę rETH2 (RETH2) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RETH2, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę rETH2 (RETH2) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RETH2, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o rETH2 (RETH2) StakeWise is a liquid Ethereum staking protocol that tokenizes staking yield separately from deposits to enable compounding and increase the capital efficiency of staked ETH in DeFi. All deposits into the protocol are non-custodial and all tokens are mapped 1:1 to the ETH staked in the StakeWise Pool. StakeWise is a liquid Ethereum staking protocol that tokenizes staking yield separately from deposits to enable compounding and increase the capital efficiency of staked ETH in DeFi. All deposits into the protocol are non-custodial and all tokens are mapped 1:1 to the ETH staked in the StakeWise Pool. Oficjalna strona internetowa: https://stakewise.io Tokenomika i analiza cenowa rETH2 (RETH2) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla rETH2 (RETH2), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Całkowita podaż: $ 457.41 $ 457.41 $ 457.41 Podaż w obiegu: $ 457.41 $ 457.41 $ 457.41 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Historyczne maksimum: $ 4,767.69 $ 4,767.69 $ 4,767.69 Historyczne minimum: $ 526.94 $ 526.94 $ 526.94 Aktualna cena: $ 3,969.85 $ 3,969.85 $ 3,969.85 Tokenomika rETH2 (RETH2): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki rETH2 (RETH2) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RETH2, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RETH2. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.