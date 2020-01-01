Poznaj tokenomikę REGENT (REGENT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena REGENT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę REGENT (REGENT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena REGENT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / REGENT (REGENT) / Tokenomika / Tokenomika REGENT (REGENT) Odkryj kluczowe informacje o REGENT (REGENT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o REGENT (REGENT) Regent represents a novel approach to LLM architecture, drawing inspiration from Daniel Kahneman's dual-process theory of cognition outlined in Thinking Fast and Slow. Regent implements a split-mind system that separates AI responses into distinct intuitive and reasoned phases, mirroring the human brain's System 1 (fast, intuitive) and System 2 (slow, deliberative) thinking processes. Combined with a modified RAG memory store, this allows an em to truly "think step by step" in the same way that humans do — with an internal reasoning monologue operating over the babble from a brilliant but unreliable intuition. Oficjalna strona internetowa: https://regentsol.io Kup REGENT teraz! Tokenomika i analiza cenowa REGENT (REGENT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla REGENT (REGENT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 236.98K Całkowita podaż: $ 979.87M Podaż w obiegu: $ 979.87M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 236.98K Historyczne maksimum: $ 0.04715253 Historyczne minimum: $ 0.00011396 Aktualna cena: $ 0.00023713 Dowiedz się więcej o cenie REGENT (REGENT) Tokenomika REGENT (REGENT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki REGENT (REGENT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów REGENT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów REGENT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszREGENT tokenomikę, poznaj cenę tokena REGENTna żywo! Prognoza ceny REGENT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać REGENT? Nasza strona z prognozami cen REGENT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena REGENT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.