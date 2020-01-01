Poznaj tokenomikę Rebase GG IRL ($IRL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $IRL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Rebase GG IRL ($IRL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $IRL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Rebase GG IRL ($IRL) / Tokenomika / Tokenomika Rebase GG IRL ($IRL) Odkryj kluczowe informacje o Rebase GG IRL ($IRL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Rebase GG IRL ($IRL) Rebase is an AR Adventure & Web3 lifestyle application that lets you explore, collect, and redeem exclusive digital rewards in real life. Navigate through a world of opportunities ready to be claimed every day. Rebase is an AR Adventure & Web3 lifestyle application that lets you explore, collect, and redeem exclusive digital rewards in real life. Navigate through a world of opportunities ready to be claimed every day. Oficjalna strona internetowa: https://rebase.gg/home Biała księga: https://docs.rebase.gg/whitepaper-1.02/ Kup $IRL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Rebase GG IRL ($IRL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rebase GG IRL ($IRL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 31.82K $ 31.82K $ 31.82K Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 49.63M $ 49.63M $ 49.63M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 320.52K $ 320.52K $ 320.52K Historyczne maksimum: $ 0.340175 $ 0.340175 $ 0.340175 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00064104 $ 0.00064104 $ 0.00064104 Dowiedz się więcej o cenie Rebase GG IRL ($IRL) Tokenomika Rebase GG IRL ($IRL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rebase GG IRL ($IRL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $IRL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $IRL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$IRL tokenomikę, poznaj cenę tokena $IRLna żywo! Prognoza ceny $IRL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $IRL? Nasza strona z prognozami cen $IRL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $IRL już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.