Tokenomika Raptoreum (RTM) Odkryj kluczowe informacje o Raptoreum (RTM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Raptoreum (RTM) A secure and ASIC/FPGA resistant Proof or Work cryptocurrency that allows for asset creation, futures, and smart contracts, while remaining immune to 51% double spend attacks. Oficjalna strona internetowa: https://raptoreum.com/ Tokenomika i analiza cenowa Raptoreum (RTM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Raptoreum (RTM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.06M Całkowita podaż: $ 21.00B Podaż w obiegu: $ 5.80B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.83M Historyczne maksimum: $ 0.081262 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00018244 Tokenomika Raptoreum (RTM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Raptoreum (RTM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RTM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RTM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.