Tokenomika Quantum Gospel (QOAT) Odkryj kluczowe informacje o Quantum Gospel (QOAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. 

Informacje o Quantum Gospel (QOAT) 
Creating the first ever quantum generated memecoin from a real quantum computer. I used a Rigetti Ankaa -9qubits- on live stream and it then it went viral. quantum art, quantum patterns, first ever quantum memecoin.

Oficjalna strona internetowa: http://www.q-gospel.com

Tokenomika i analiza cenowa Quantum Gospel (QOAT) 
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Quantum Gospel (QOAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. 

Kapitalizacja rynkowa: $ 40.50K
Całkowita podaż: $ 999.55M
Podaż w obiegu: $ 999.55M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 40.50K
Historyczne maksimum: $ 0.00864903
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika Quantum Gospel (QOAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia 
Zrozumienie tokenomiki Quantum Gospel (QOAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. 

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: 
Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QOAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. 
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. 
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QOAT. 
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. 
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. 

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? 
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. 
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. 
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. 
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. 

Zastrzeżenie 
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.