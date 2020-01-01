Poznaj tokenomikę QUAIN (QUAIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QUAIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę QUAIN (QUAIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QUAIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / QUAIN (QUAIN) / Tokenomika / Tokenomika QUAIN (QUAIN) Odkryj kluczowe informacje o QUAIN (QUAIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o QUAIN (QUAIN) What is Quain? Quain is an advanced RWA & AI agent designed to analyze and recognize all financial markets while offering diverse investment options to crypto users. It aims to open new investment opportunities with a single click in the near future. By scanning the Solana ecosystem, the entire cryptocurrency market, precious metals, and leading stock indices such as NIKKEI, SHANGHAI, NASDAQ, EURONEXT, and NYSE, Quain provides its users with valuable insights. (Detailed information about the capability to trade in these markets will be shared soon.) Quain serves as an innovative RWA & AI agent that unites all financial instruments on a single platform, ensuring seamless access for its users. Oficjalna strona internetowa: https://quaindot.com/ Biała księga: https://quaindot.com/docs Kup QUAIN teraz! Tokenomika i analiza cenowa QUAIN (QUAIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla QUAIN (QUAIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 476.73K $ 476.73K $ 476.73K Całkowita podaż: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Podaż w obiegu: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 476.73K $ 476.73K $ 476.73K Historyczne maksimum: $ 0.01004267 $ 0.01004267 $ 0.01004267 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0004768 $ 0.0004768 $ 0.0004768 Dowiedz się więcej o cenie QUAIN (QUAIN) Tokenomika QUAIN (QUAIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki QUAIN (QUAIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QUAIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QUAIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszQUAIN tokenomikę, poznaj cenę tokena QUAINna żywo! Prognoza ceny QUAIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać QUAIN? Nasza strona z prognozami cen QUAIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena QUAIN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.