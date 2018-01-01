Poznaj tokenomikę Quad Terminal (QUAD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QUAD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Quad Terminal (QUAD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QUAD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Quad Terminal (QUAD) / Tokenomika / Tokenomika Quad Terminal (QUAD) Odkryj kluczowe informacje o Quad Terminal (QUAD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Quad Terminal (QUAD) Launched in 2018, Quadency is a multi-exchange trading platform allowing users to create, test, and deploy trading strategies. Oficjalna strona internetowa: https://quadterminal.com/ Tokenomika i analiza cenowa Quad Terminal (QUAD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Quad Terminal (QUAD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 278.39K Całkowita podaż: $ 397.74M Podaż w obiegu: $ 250.07M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 442.78K Historyczne maksimum: $ 0.085643 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00110616 Tokenomika Quad Terminal (QUAD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Quad Terminal (QUAD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QUAD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QUAD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszQUAD tokenomikę, poznaj cenę tokena QUADna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.