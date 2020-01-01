Poznaj tokenomikę QSTAR (Q*) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena Q*, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę QSTAR (Q*) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena Q*, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika QSTAR (Q*) Odkryj kluczowe informacje o QSTAR (Q*), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o QSTAR (Q*)

QStar uniquely combines Artificial General Intelligence (AGI) with meme culture on the Ethereum blockchain, significantly enhancing the utility and engagement of cryptocurrencies. Its robust ecosystem features a wide array of practical applications such as decentralized applications (DApps), advanced bots for user assistance, and tailored services designed to enhance user interaction and satisfaction. By effectively addressing blockchain complexity and integration issues, QStar simplifies the user experience, making it accessible and appealing to a broader audience. The project fosters a dynamic, community-driven environment with secure, multifunctional tools that propel technological advancement and practical utility in everyday cryptocurrency operations, setting a new standard for innovation.

Oficjalna strona internetowa: https://q-star.co/
Biała księga: https://docs.q-star.co/

Tokenomika i analiza cenowa QSTAR (Q*)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla QSTAR (Q*), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 830.02K
Całkowita podaż: $ 10.00B
Podaż w obiegu: $ 9.60B
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 864.96K
Historyczne maksimum: $ 0
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika QSTAR (Q*): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki QSTAR (Q*) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów Q*, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów Q*.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.