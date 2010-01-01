Poznaj tokenomikę Qkacoin (QKA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QKA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Qkacoin (QKA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QKA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Qkacoin (QKA) / Tokenomika / Tokenomika Qkacoin (QKA) Odkryj kluczowe informacje o Qkacoin (QKA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Qkacoin (QKA) QKA is a meme coin . We are quokka who are found on some smaller islands off the coast of Western Australia, particularly Rottnest Island just off Perth and Bald Island near Albany. Isolated, scattered populations also exist in forest and coastal heath between Perth and Albany. A small colony inhabits a protected area of Two Peoples Bay Nature Reserve. In the mid-2010s, we earned a reputation on the internet as "the world's happiest animal" and symbols of positivity due to our smiles. Many photos of smiling quokka have been taken since gone viral, and the "quokka selfie" has become a popular social media trend, with celebrities such as Chris Hemsworth, Shawn Mendes, Margot Robbie, Roger Federer and Kim Donghyuk of iKON. And we want to protct this most happy quokka. Oficjalna strona internetowa: https://qkacoin.org/ Kup QKA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Qkacoin (QKA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Qkacoin (QKA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 41.07M $ 41.07M $ 41.07M Całkowita podaż: $ 31.67M $ 31.67M $ 31.67M Podaż w obiegu: $ 31.67M $ 31.67M $ 31.67M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 41.07M $ 41.07M $ 41.07M Historyczne maksimum: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 Historyczne minimum: $ 0.34457 $ 0.34457 $ 0.34457 Aktualna cena: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 Dowiedz się więcej o cenie Qkacoin (QKA) Tokenomika Qkacoin (QKA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Qkacoin (QKA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QKA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QKA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszQKA tokenomikę, poznaj cenę tokena QKAna żywo! Prognoza ceny QKA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać QKA? Nasza strona z prognozami cen QKA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena QKA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.