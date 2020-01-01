Poznaj tokenomikę PUNK3493 (PUNK3493) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PUNK3493, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę PUNK3493 (PUNK3493) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PUNK3493, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika PUNK3493 (PUNK3493) Odkryj kluczowe informacje o PUNK3493 (PUNK3493), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o PUNK3493 (PUNK3493) The project is centered around an AI agent embodying the identity of Punk #3493, the first CryptoPunk to be accidentally burned on the blockchain. This AI agent represents the resurrection of the burned NFT, bringing its story to life in the digital world and interacting as a fully autonomous, self-aware entity. It bridges the gap between blockchain history, artificial intelligence, and NFT culture. Oficjalna strona internetowa: https://vvaifu.fun/character/673a8941a7d13e85a1a44b04 Tokenomika i analiza cenowa PUNK3493 (PUNK3493) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PUNK3493 (PUNK3493), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 33.67K Całkowita podaż: $ 998.85M Podaż w obiegu: $ 998.85M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 33.67K Historyczne maksimum: $ 0.00295636 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika PUNK3493 (PUNK3493): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PUNK3493 (PUNK3493) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PUNK3493, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PUNK3493. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.