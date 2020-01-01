Poznaj tokenomikę PrimoAI ($PRIMO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $PRIMO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę PrimoAI ($PRIMO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $PRIMO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika PrimoAI ($PRIMO) 

Odkryj kluczowe informacje o PrimoAI ($PRIMO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o PrimoAI ($PRIMO)

PrimoAI is a real-world real estate AI-agentic platform built by a team of real estate and technology executives with a track record of startup and exit successes (brokerages with $30B+ in annual sales, Web2/Web3 companies). Designed for real estate agents, key drivers of the $70T U.S. market, PrimoAI turns their expertise and impactful knowledge into AI-powered productivity that integrates buyers and sellers. Positioned as an Orchestration Agent, it leads ACP's push into real-world commerce.

Oficjalna strona internetowa: https://app.virtuals.io/virtuals/27899
Biała księga: https://app.virtuals.io/virtuals/27899

Tokenomika i analiza cenowa PrimoAI ($PRIMO)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PrimoAI ($PRIMO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 130.94K
Całkowita podaż: $ 1.00B
Podaż w obiegu: $ 500.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 261.89K
Historyczne maksimum: $ 0.00121427
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0.0002598

Tokenomika PrimoAI ($PRIMO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki PrimoAI ($PRIMO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $PRIMO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $PRIMO.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Prognoza ceny $PRIMO

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $PRIMO? Nasza strona z prognozami cen $PRIMO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.