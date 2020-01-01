Tokenomika PrimoAI ($PRIMO)
PrimoAI is a real-world real estate AI-agentic platform built by a team of real estate and technology executives with a track record of startup and exit successes (brokerages with $30B+ in annual sales, Web2/Web3 companies). Designed for real estate agents, key drivers of the $70T U.S. market, PrimoAI turns their expertise and impactful knowledge into AI-powered productivity that integrates buyers and sellers. Positioned as an Orchestration Agent, it leads ACP’s push into real-world commerce.
Tokenomika PrimoAI ($PRIMO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki PrimoAI ($PRIMO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów $PRIMO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów $PRIMO.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.