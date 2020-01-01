Tokenomika PrimoAI ($PRIMO)

Odkryj kluczowe informacje o PrimoAI ($PRIMO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o PrimoAI ($PRIMO)

PrimoAI is a real-world real estate AI-agentic platform built by a team of real estate and technology executives with a track record of startup and exit successes (brokerages with $30B+ in annual sales, Web2/Web3 companies). Designed for real estate agents, key drivers of the $70T U.S. market, PrimoAI turns their expertise and impactful knowledge into AI-powered productivity that integrates buyers and sellers. Positioned as an Orchestration Agent, it leads ACP’s push into real-world commerce.

Oficjalna strona internetowa:
https://app.virtuals.io/virtuals/27899
Biała księga:
https://app.virtuals.io/virtuals/27899

Tokenomika i analiza cenowa PrimoAI ($PRIMO)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PrimoAI ($PRIMO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 130.94K
Całkowita podaż:
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 500.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 261.89K
Historyczne maksimum:
$ 0.00121427
Historyczne minimum:
$ 0
Aktualna cena:
$ 0.0002598
Tokenomika PrimoAI ($PRIMO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki PrimoAI ($PRIMO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów $PRIMO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów $PRIMO.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumiesz$PRIMO tokenomikę, poznaj cenę tokena $PRIMOna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.