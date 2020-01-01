Poznaj tokenomikę PRIMEAPE (APES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena APES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę PRIMEAPE (APES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena APES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika PRIMEAPE (APES) Odkryj kluczowe informacje o PRIMEAPE (APES), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. $APES +PRIMAPE @PrimapeApp 🚀 Welcome to PRIMAPE! Now live on @ApeChainHUB powered by @apecoin Thrilled to share we've been accepted and completed @thirdweb Startup Program Cohort 5! Demo Week Feature Highlight: Thirdweb's Universal Bridge 🌉 Now anyone can dive into our prediction markets with zero crypto hassle: • Select your prediction • Enter your amount in @apecoin • Checkout seamlessly with a credit card or any crypto wallet Fast, easy & secure-crypto simplified Oficjalna strona internetowa: https://www.primape.app/ Biała księga: https://docs.primape.app/ Tokenomika i analiza cenowa PRIMEAPE (APES) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PRIMEAPE (APES), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 161.53K Całkowita podaż: $ 999.82M Podaż w obiegu: $ 999.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 161.53K Historyczne maksimum: $ 0.0011355 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00016155 Tokenomika PRIMEAPE (APES): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PRIMEAPE (APES) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów APES, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów APES. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAPES tokenomikę, poznaj cenę tokena APESna żywo! Prognoza ceny APES Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać APES? Nasza strona z prognozami cen APES łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena APES już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.