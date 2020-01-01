Poznaj tokenomikę Prime Numbers Labs (PRFI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PRFI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Prime Numbers Labs (PRFI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PRFI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Prime Numbers Labs (PRFI) Prime Numbers Labs is a blockchain-development studio that operates an omnichain DeFi ecosystem built around the PRFI utility token. Its three production-grade applications are: PrimeFi is a LayerZero-enabled lending and borrowing protocol that allows users to deposit collateral on one chain and draw liquidity on another, while keeping all loans over-collateralized. PrimeStaking is a derivative-staking system where fungible tokens are locked inside NFTs (the "basket-of-assets" model) to generate on-chain yield. PrimePort is the largest NFT marketplace on the XDC Network, offering multichain trading and optional NFT staking rewards. All components share PRFI, an Omnichain Fungible Token (OFT) that can move natively across supported chains via LayerZero. Oficjalna strona internetowa: https://primenumbers.xyz/ Biała księga: https://docs.primenumbers.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa Prime Numbers Labs (PRFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Prime Numbers Labs (PRFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.14M Całkowita podaż: $ 95.92M Podaż w obiegu: $ 11.55M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.46M Historyczne maksimum: $ 0.285396 Historyczne minimum: $ 0.04999 Aktualna cena: $ 0.098697 Tokenomika Prime Numbers Labs (PRFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Prime Numbers Labs (PRFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PRFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PRFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.