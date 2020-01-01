Poznaj tokenomikę Prick (PRICK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PRICK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Prick (PRICK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PRICK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Prick (PRICK) Odkryj kluczowe informacje o Prick (PRICK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Prick (PRICK) PRICK is just a meme coin, but we have big plans, we have big community to make PRICK one of the famous meme coins in the market. Project is based on online game: Play, earn points, and have tons of fun! every month there's a prize pool of 200 solana and other rewards! Complete easy tasks, play game, earn points, and have tons of fun! promote your lovely project to everyone! become the leader of the race! TOKENOMICS: 1 billion supply LP burned 100% Tax 0% Bought and locked 10% for cex listing, airdrop, burn, event, marketing (locked with vesting) - smooth release at 1% per month Ownership renounced Oficjalna strona internetowa: https://prick.lol/ Biała księga: https://prick.lol/WhitePaper.pdf Kup PRICK teraz! Tokenomika i analiza cenowa Prick (PRICK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Prick (PRICK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 57.32K $ 57.32K $ 57.32K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 57.32K $ 57.32K $ 57.32K Historyczne maksimum: $ 0.01709584 $ 0.01709584 $ 0.01709584 Historyczne minimum: $ 0.0000361 $ 0.0000361 $ 0.0000361 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Prick (PRICK) Tokenomika Prick (PRICK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Prick (PRICK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PRICK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PRICK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPRICK tokenomikę, poznaj cenę tokena PRICKna żywo! Prognoza ceny PRICK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PRICK? Nasza strona z prognozami cen PRICK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PRICK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.