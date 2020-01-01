Poznaj tokenomikę PoSciDonDAO Token (SCI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SCI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę PoSciDonDAO Token (SCI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SCI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o PoSciDonDAO Token (SCI) Healthcare spending is growing every year, and treatment plans for life-altering diseases such as cancer are still a shot in the dark. Patients are treated with different therapies and both patients and doctors hope that one of these treatments will be effective. This current "one-size-fits-all" approach to treating patients can be a costly and exhausting burden to patients. Personalized medicine (PM) solves this. PM research aims to identify biomarkers, often of genetic origin, that predict response to treatments of interest. However, this requires profound amounts of financial resources, and the funding process is prone to systemic issues such as bias, political influence and inefficient funding allocations. PoSciDonDAO is a decentralized autonomous organization in the decentralized science space that focuses on efficiently and transparently allocating funding for PM research through its on-chain governance system. Beyond this, PoSciDonDAO is working on developing predictive tools, such as weCURA, to help clinicians identify which cancer patients are most likely to benefit from existing anti-cancer treatments. By leveraging blockchain technology, PoSciDonDAO hopes to accelerate breakthroughs in PM therapies, setting the stage for a future where healthcare is predictive and patient-centric. Healthcare spending is growing every year, and treatment plans for life-altering diseases such as cancer are still a shot in the dark. By leveraging blockchain technology, PoSciDonDAO hopes to accelerate breakthroughs in PM therapies, setting the stage for a future where healthcare is predictive and patient-centric. Oficjalna strona internetowa: https://www.poscidondao.com/ Kup SCI teraz! Tokenomika i analiza cenowa PoSciDonDAO Token (SCI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PoSciDonDAO Token (SCI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M Całkowita podaż: $ 18.91M $ 18.91M $ 18.91M Podaż w obiegu: $ 4.10M $ 4.10M $ 4.10M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.37M $ 10.37M $ 10.37M Historyczne maksimum: $ 6.38 $ 6.38 $ 6.38 Historyczne minimum: $ 0.404068 $ 0.404068 $ 0.404068 Aktualna cena: $ 0.548539 $ 0.548539 $ 0.548539 Dowiedz się więcej o cenie PoSciDonDAO Token (SCI) Tokenomika PoSciDonDAO Token (SCI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PoSciDonDAO Token (SCI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SCI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SCI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSCI tokenomikę, poznaj cenę tokena SCIna żywo! Prognoza ceny SCI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SCI? Nasza strona z prognozami cen SCI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SCI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.