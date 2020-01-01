Poznaj tokenomikę Poor Doge (PDOGE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PDOGE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Poor Doge (PDOGE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PDOGE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Poor Doge (PDOGE) / Tokenomika / Tokenomika Poor Doge (PDOGE) Odkryj kluczowe informacje o Poor Doge (PDOGE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Poor Doge (PDOGE) Poor Doge (PDOGE) is a decentralized, community-driven cryptocurrency launched in May 2023. It aims to end the dog meat trade, gaining popularity as a symbol of compassion and social change. With strong support from investors and animal lovers, PDOGE stands out due to its mission and community dedication. Leveraging social media, influencers, and advocates, it has become a viral sensation. PDOGE commits to transparency and continuous improvement, evolving into a movement to eradicate the dog and cat meat trade. Join the compassionate future with PDOGE. Oficjalna strona internetowa: https://poordoge.net/ Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1tzPmUtYqi408NMlkDgnOOcS1XLiEwTeG/view?usp=drive_link Kup PDOGE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Poor Doge (PDOGE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Poor Doge (PDOGE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 127.15K $ 127.15K $ 127.15K Całkowita podaż: $ 1.77T $ 1.77T $ 1.77T Podaż w obiegu: $ 433.10B $ 433.10B $ 433.10B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 519.09K $ 519.09K $ 519.09K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Poor Doge (PDOGE) Tokenomika Poor Doge (PDOGE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Poor Doge (PDOGE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PDOGE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PDOGE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPDOGE tokenomikę, poznaj cenę tokena PDOGEna żywo! Prognoza ceny PDOGE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PDOGE? Nasza strona z prognozami cen PDOGE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PDOGE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.