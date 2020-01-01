Poznaj tokenomikę POM ($POM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $POM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę POM ($POM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $POM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o POM ($POM) In the ever-evolving world of cryptocurrency, meme coins have become a sensation, capturing the imagination of investors and enthusiasts alike. Enter POM Token, the newest contender poised to disrupt the market with its unique Triple Pool Mechanism, a low-fee blockchain, and a dedicated community of dog lovers and crypto enthusiasts. POM is aimed to bring all dog lovers to OG low fee chain, ready to capture the hearts and minds of crypto lovers. Together, we'll rise and paw-sper. Oficjalna strona internetowa: https://pombsc.com/ Kup $POM teraz! Tokenomika i analiza cenowa POM ($POM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla POM ($POM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 180.07K $ 180.07K $ 180.07K Całkowita podaż: $ 787.82M $ 787.82M $ 787.82M Podaż w obiegu: $ 787.82M $ 787.82M $ 787.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 180.07K $ 180.07K $ 180.07K Historyczne maksimum: $ 0.00557341 $ 0.00557341 $ 0.00557341 Historyczne minimum: $ 0.00022168 $ 0.00022168 $ 0.00022168 Aktualna cena: $ 0.00022785 $ 0.00022785 $ 0.00022785 Dowiedz się więcej o cenie POM ($POM) Tokenomika POM ($POM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki POM ($POM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $POM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $POM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$POM tokenomikę, poznaj cenę tokena $POMna żywo! Prognoza ceny $POM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $POM? Nasza strona z prognozami cen $POM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $POM już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.