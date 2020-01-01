Poznaj tokenomikę Polinate (POLI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena POLI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Polinate (POLI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena POLI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Polinate (POLI) Polinate is a next-generation crowdfunding platform designed to empower gamers, games and guilds. We provide gamers, games and guilds with an opportunity to raise funds for their projects in a permissionless way. We serve as a bridge between the projects and the crypto/NFT communities. We are building the backbone of the new play-to-earn gaming industry and the metaverse. It doesn't matter where you are from, social status, banked or unbanked. If you add value, you benefit. Oficjalna strona internetowa: https://www.polinate.io/ Kup POLI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Polinate (POLI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Polinate (POLI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 118.54K $ 118.54K $ 118.54K Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 232.71M $ 232.71M $ 232.71M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 254.69K $ 254.69K $ 254.69K Historyczne maksimum: $ 0.04661549 $ 0.04661549 $ 0.04661549 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00050939 $ 0.00050939 $ 0.00050939 Dowiedz się więcej o cenie Polinate (POLI) Tokenomika Polinate (POLI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Polinate (POLI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów POLI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów POLI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPOLI tokenomikę, poznaj cenę tokena POLIna żywo! Prognoza ceny POLI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać POLI? Nasza strona z prognozami cen POLI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena POLI już teraz!