Poznaj tokenomikę plankton (PLANKTON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PLANKTON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / plankton (PLANKTON) / Tokenomika / Tokenomika plankton (PLANKTON) Odkryj kluczowe informacje o plankton (PLANKTON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o plankton (PLANKTON) $plankton is a memecoin in Solana, which seeks to represent the fan base of the super viral tiktok meme which bears the same name: plankton. $plankton in Solana promotes the use of the meme on social networks, being a meeting point for the community of said meme. The purpose of $plankton is to give community members the opportunity to buy a token with which they feel represented. $plankton works only as a fan base of the meme, it does not claim the copyright of the meme or anything like that, it only works as a token for the meme community. Oficjalna strona internetowa: https://www.plankton.gg Kup PLANKTON teraz! Tokenomika i analiza cenowa plankton (PLANKTON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla plankton (PLANKTON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 32.84K $ 32.84K $ 32.84K Całkowita podaż: $ 998.55M $ 998.55M $ 998.55M Podaż w obiegu: $ 998.55M $ 998.55M $ 998.55M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 32.84K $ 32.84K $ 32.84K Historyczne maksimum: $ 0.00381571 $ 0.00381571 $ 0.00381571 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie plankton (PLANKTON) Tokenomika plankton (PLANKTON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki plankton (PLANKTON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PLANKTON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PLANKTON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPLANKTON tokenomikę, poznaj cenę tokena PLANKTONna żywo! Prognoza ceny PLANKTON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PLANKTON? Nasza strona z prognozami cen PLANKTON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PLANKTON już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.