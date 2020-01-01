Poznaj tokenomikę PlanetWatch (PLANETS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PLANETS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę PlanetWatch (PLANETS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PLANETS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / PlanetWatch (PLANETS) / Tokenomika / Tokenomika PlanetWatch (PLANETS) Odkryj kluczowe informacje o PlanetWatch (PLANETS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o PlanetWatch (PLANETS) PlanetWatch decentralizes, incentivizes, and gamifies environmental monitoring. Currently, we build dense air quality sensor networks streaming real-time data to our platform. Validated data earn Planet token rewards and build a global immutable air quality ledger on the Algorand blockchain. Sensing is mining! PlanetWatch decentralizes, incentivizes, and gamifies environmental monitoring. Currently, we build dense air quality sensor networks streaming real-time data to our platform. Validated data earn Planet token rewards and build a global immutable air quality ledger on the Algorand blockchain. Sensing is mining! Oficjalna strona internetowa: https://planetwatch.io/ Kup PLANETS teraz! Tokenomika i analiza cenowa PlanetWatch (PLANETS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PlanetWatch (PLANETS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 39.84K $ 39.84K $ 39.84K Całkowita podaż: $ 4.50B $ 4.50B $ 4.50B Podaż w obiegu: $ 4.50B $ 4.50B $ 4.50B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 39.85K $ 39.85K $ 39.85K Historyczne maksimum: $ 0.494584 $ 0.494584 $ 0.494584 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie PlanetWatch (PLANETS) Tokenomika PlanetWatch (PLANETS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PlanetWatch (PLANETS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PLANETS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PLANETS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPLANETS tokenomikę, poznaj cenę tokena PLANETSna żywo! Prognoza ceny PLANETS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PLANETS? Nasza strona z prognozami cen PLANETS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PLANETS już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.