Tokenomika PipeIQ (PIPEIQ) Odkryj kluczowe informacje o PipeIQ (PIPEIQ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o PipeIQ (PIPEIQ)

PipeIQ is building crypto rails for AI Agents, with Go-to-Market as the first use case. The PipeIQ platform helps B2B Marketers and Sales professionals to drive revenue pipeline. Marketers and Sales professionals use the platform to target specific personas and create 1:1 interactions with prospects. PipeIQ will identify relevant companies and the Ideal Customer Profile (ICP) within these companies and subsequently target them via different channels.

Oficjalna strona internetowa: https://pipeiq.ai

Tokenomika i analiza cenowa PipeIQ (PIPEIQ)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PipeIQ (PIPEIQ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.

Kapitalizacja rynkowa: $ 69.39K
Całkowita podaż: $ 999.94M
Podaż w obiegu: $ 999.94M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 69.39K
Historyczne maksimum: $ 0.00287347
Historyczne minimum: $ 0.00006838
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika PipeIQ (PIPEIQ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki PipeIQ (PIPEIQ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PIPEIQ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PIPEIQ.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.