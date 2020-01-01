Poznaj tokenomikę Pickle (PICKLE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PICKLE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Pickle (PICKLE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PICKLE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Pickle (PICKLE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pickle (PICKLE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.16K $ 19.16K $ 19.16K Całkowita podaż: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Podaż w obiegu: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.16K $ 19.16K $ 19.16K Historyczne maksimum: $ 0.075552 $ 0.075552 $ 0.075552 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00027595 $ 0.00027595 $ 0.00027595 Dowiedz się więcej o cenie Pickle (PICKLE) Tokenomika Pickle (PICKLE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pickle (PICKLE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PICKLE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PICKLE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPICKLE tokenomikę, poznaj cenę tokena PICKLEna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.