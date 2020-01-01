Poznaj tokenomikę PHDKitty (PHDKITTY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PHDKITTY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę PHDKitty (PHDKITTY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PHDKITTY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / PHDKitty (PHDKITTY) / Tokenomika / Tokenomika PHDKitty (PHDKITTY) Odkryj kluczowe informacje o PHDKitty (PHDKITTY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o PHDKitty (PHDKITTY) PHDKitty is a Solana-based token created by the viral TikTok account @phdkitty, which has earned over 40 million views and 500,000+ followers. The account makes financial and economic education fun and accessible, especially for kids, through short, humorous videos. By combining various different humors, memes, and practical knowledge, PHDKitty is helping redefine what it means to "learn" without stress. Oficjalna strona internetowa: https://www.phdkitty.fun/ Kup PHDKITTY teraz! Tokenomika i analiza cenowa PHDKitty (PHDKITTY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PHDKitty (PHDKITTY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 21.62K Całkowita podaż: $ 999.43M Podaż w obiegu: $ 999.43M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.62K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie PHDKitty (PHDKITTY) Tokenomika PHDKitty (PHDKITTY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PHDKitty (PHDKITTY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PHDKITTY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PHDKITTY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPHDKITTY tokenomikę, poznaj cenę tokena PHDKITTYna żywo! Prognoza ceny PHDKITTY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PHDKITTY? Nasza strona z prognozami cen PHDKITTY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PHDKITTY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.