Tokenomika PEKO (PEKO)
Informacje o PEKO (PEKO)
PEKO is a high-energy memecoin fueled by community hype and unstoppable optimism. Designed for degens and dreamers, it’s the token that screams "Let’s Freakin’ Go!"—rallying holders to push boundaries, chase gains, and vibe with the crypto chaos. Fast, fun, and fearless, PEKO is your ticket to the meme-fueled rocket ride!
We have a LOT of stuff planned, From Burn wallets to contests & Games,
AND WE ARE JUST GETTING STARTED
Tokenomika i analiza cenowa PEKO (PEKO)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PEKO (PEKO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika PEKO (PEKO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki PEKO (PEKO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów PEKO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów PEKO.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszPEKO tokenomikę, poznaj cenę tokena PEKOna żywo!
Prognoza ceny PEKO
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PEKO? Nasza strona z prognozami cen PEKO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.