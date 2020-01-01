Tokenomika PEKO (PEKO)

Tokenomika PEKO (PEKO)

Odkryj kluczowe informacje o PEKO (PEKO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o PEKO (PEKO)

PEKO is a high-energy memecoin fueled by community hype and unstoppable optimism. Designed for degens and dreamers, it’s the token that screams "Let’s Freakin’ Go!"—rallying holders to push boundaries, chase gains, and vibe with the crypto chaos. Fast, fun, and fearless, PEKO is your ticket to the meme-fueled rocket ride!

We have a LOT of stuff planned, From Burn wallets to contests & Games,

AND WE ARE JUST GETTING STARTED

Oficjalna strona internetowa:
https://cryptofuturenow.com/lfg-and-peko/

Tokenomika i analiza cenowa PEKO (PEKO)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PEKO (PEKO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 801.17K
$ 801.17K$ 801.17K
Całkowita podaż:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Podaż w obiegu:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 801.17K
$ 801.17K$ 801.17K
Historyczne maksimum:
$ 0.0013348
$ 0.0013348$ 0.0013348
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00080335
$ 0.00080335$ 0.00080335

Tokenomika PEKO (PEKO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki PEKO (PEKO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów PEKO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów PEKO.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszPEKO tokenomikę, poznaj cenę tokena PEKOna żywo!

Prognoza ceny PEKO

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PEKO? Nasza strona z prognozami cen PEKO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.