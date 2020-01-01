Poznaj tokenomikę PEKO (PEKO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PEKO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę PEKO (PEKO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PEKO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o PEKO (PEKO) PEKO is a high-energy memecoin fueled by community hype and unstoppable optimism. Designed for degens and dreamers, it's the token that screams "Let's Freakin' Go!"—rallying holders to push boundaries, chase gains, and vibe with the crypto chaos. Fast, fun, and fearless, PEKO is your ticket to the meme-fueled rocket ride! We have a LOT of stuff planned, From Burn wallets to contests & Games, AND WE ARE JUST GETTING STARTED Oficjalna strona internetowa: https://cryptofuturenow.com/lfg-and-peko/ Tokenomika i analiza cenowa PEKO (PEKO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PEKO (PEKO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 801.17K Całkowita podaż: $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 801.17K Historyczne maksimum: $ 0.0013348 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00080335 Tokenomika PEKO (PEKO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PEKO (PEKO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PEKO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PEKO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.