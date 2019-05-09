Poznaj tokenomikę PEAKDEFI (PEAK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PEAK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę PEAKDEFI (PEAK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PEAK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

PEAKDEFI (PEAK) / Tokenomika / Tokenomika PEAKDEFI (PEAK) Odkryj kluczowe informacje o PEAKDEFI (PEAK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o PEAKDEFI (PEAK) PEAK Tech was launched on 09/05/2019 by an international team based in Dubai, UAE. It aims to create a DeFi ecosystem and educate their community. The PEAK token is the utility token of this ecosystem which consists of 3 pillars: PEAKDEFI fund: The PEAKDEFI fund is a decentralized and permissionless asset management fund, created to connect investors and asset managers for capital growth. This protocol was audited by Quantstamp and launches on November 2020. PEAKDEFI wallet app: The PEAKDEFI wallet app launched on August 2020 for iOS and Android app.peakdefi.com. This wallet is an one-stop solution for taking control of your decentralized finances. Native, in-wallet App for DeFi solutions for everyone. Users can create and import an Ethereum wallet. There is also an integrated DEX (decentralized exchange). It is non-custodial - only users have access to their keys. MarketPeak: MarketPeak is the education and software platform that focuses on the non-crypto advanced users to help them understand crypto and DeFi better. Oficjalna strona internetowa: http://peakdefi.com/ Tokenomika i analiza cenowa PEAKDEFI (PEAK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PEAKDEFI (PEAK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 367.94K $ 367.94K $ 367.94K Całkowita podaż: $ 2.08B $ 2.08B $ 2.08B Podaż w obiegu: $ 1.66B $ 1.66B $ 1.66B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 462.40K $ 462.40K $ 462.40K Historyczne maksimum: $ 0.885608 $ 0.885608 $ 0.885608 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00022195 $ 0.00022195 $ 0.00022195 Dowiedz się więcej o cenie PEAKDEFI (PEAK) Tokenomika PEAKDEFI (PEAK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PEAKDEFI (PEAK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PEAK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PEAK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPEAK tokenomikę, poznaj cenę tokena PEAKna żywo! Prognoza ceny PEAK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PEAK? Nasza strona z prognozami cen PEAK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PEAK już teraz! 